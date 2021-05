Dalla Spagna, Hazard-Real Madrid, è già addio? Il belga chiede la cessione

Il belga potrebbe lasciare i Blancos dopo due stagioni

Nell'estate 2019 era stato annunciato come il colpo di mercato ideale per dimenticare l'addio di Cristiano Ronaldo avvenuto l'anno prima. A distanza di due stagioni, Eden Hazard e il Real Madrid potrebbero separarsi clamorosamente. Infatti l'attaccante belga sembra deciso a salutare il club spagnolo. Secondo quanto riportato dal Chiringuito, il fantasista parrebbe intenzionato a fare ritorno al Chelsea. Nelle scorse settimane aveva fatto scalpore la sua reazione sorridente e scherzosa all'eliminazione del Real in semifinale di Champions, proprio per mano dei Blues. Si prospettano dunque polemiche da parte dei sostenitori.