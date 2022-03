Dalla Spagna: il Barcellona pensa ad uno scambio di mercato con la Juventus

Possilità di mercato per l'estate

Danilo ha un contratto con la Juventus fino al 2024: il prezzo di vendita è abbastanza alto e anche lo stipendio del brasiliano è elevato. Per questo motivo il Barcellona starebbe ipotizzando l'assalto al calciatore ex Manchester City proponendo uno scambio con Dest ai bianconeri. Da capire quali margini possano esserci per tale operazione considerando anche che Danilo risulta essere uno dei calciatori più utilizzati e importanti in questo momento nella rosa della Juventus.