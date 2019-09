Dalla Spagna, il Barcellona pensa al futuro: ecco il piano per Fabian Ruiz

Nonostante una formazione già stellare, il Barcellona non smette di pianificare il futuro. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i Blaugrana avrebbero individuato il grande obiettivo per il centrocampo dei prossimi anni. Si tratta di Fabian Ruiz del Napoli. Il giocatore ha un accordo con gli azzurri fino al 2023. Dopo aver inviato Eric Abidal al match tra partenopei e Lecce, i catalani hanno deciso di acquistare Ruiz. Tuttavia, per il momento, l’assalto è rinviato. Niente forcing a gennaio e, forse, nemmeno nella prossima sessione. Il Barcellona prende tempo, aspettando di piazzare il colpo al momento giusto, quando anche lo stesso Ruiz sarà finalmente maturato e pronto per altissimi livelli.