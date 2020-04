Dalla Spagna: il Barcellona su un centrocampista dell’Inter

Con i campionati fermi a causa dell’emergenza Coronavirus, l’attenzione dei club è concentrata sul mercato. Tra questi molto attivo è il Barcellona, che sta mettendo gli occhi in casa Inter. Oltre a Lautaro Martinez, i blaugrana stanno infatti monitorando con attenzione anche Nicolò Barella. Il centrocampista piace moltissimo alla dirigenza blaugrana, che ne è rimasta impressionata durante il doppio confronto in Champions League. Il tecnico Quique Setién, in quel ruolo, preferirebbe il giocatore del Napoli Fabian Ruiz, ma il nerazzurro potrebbe essere una valida alternativa nel caso in cui lo spagnolo dovesse restare in Campania.