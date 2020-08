Dalla Spagna, il Barcellona vuole Joao Felix: proposto scambio con Griezmann

Joao Felix per far dimenticare l’addio di Messi? Sembra poter essere questa la strategia del Barcellona che, secondo la prima pagina odierna di Marca, avrebbe messo gli occhi sulla stellina portoghese offrendo come contropartita Griezmann.

Joao Felix: scambio con Griezmann

L’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna dove il quotidiano Marca ha ipotizzato quello che sarebbe un clamoroso scambio tra il Barcellona e l’Atletico Madrid. Da una parte Joao Felix e dall’altra Antoine Griezmann. Il portoghese dei Colchoneros sarebbe l’obiettivo dei blaugrana mentre il potenziale ritorno a Madrid del francese sarebbe un lieto fine romantico dopo appena una stagione dell’addio.

Difficile, però, vedere l’affare concretizzato tanto che il club di Cerezo avrebbe già rifiutato la proposta.

