Dalla Spagna: il Bayern Monaco tenta Ter Stegen

Il futuro di Marc-Andrè ter Stegen potrebbe essere lontano da Barcellona. Il portiere, in questi giorni, sta infatti tentennando di fronte all’offerta di rinnovo del club blaugrana, animato dal desiderio di intraprendere una nuova avventura. Su di lui, come riporta Sport, ci sarebbe infatti il pressing del Bayern Monaco, che avrebbe individuato nell’estremo difensore del Barça l’erede di Manuel Neuer. E Ter Stegen, secondo quanto raccolto, sarebbe fortemente tentato da un ritorno in patria.

