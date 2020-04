Dalla Spagna: il Coronavirus ha bloccato il trasferimento di Diego Costa all’Inter Miami di Beckham

Se non ci fosse stata l’emergenza Coronavirus, la carriera di Diego Costa sarebbe potuta proseguire all’Inter Miami. A riportare la notizia AS, che sottolinea come l’attaccante dell’Atletico Madrid fosse finito sul taccuino del club di David Beckham. L’inglese vuole infatti portare in MLS un big del calcio mondiale e le attenzioni si erano concentrate sul centravanti spagnolo, con il quale l’ex centrocampista aveva già avviato nelle scorse settimane alcuni contatti. La pandemia ha poi bloccato i negoziati, con lo Spice Boy che adesso potrebbe virare su uno tra James Rodriguez, Luka Modric e Arturo Vidal.