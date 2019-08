Dalla Spagna: il Psg ha offerto Neymar alla Juventus, ma lui…

Neymar, non è certo un mistero, vuole lasciare il Paris Saint-Germain. Ecco così che il club francese, come riporta Sport, si sarebbe messo in moto alla ricerca di una nuova sistemazione per il giocatore. Il brasiliano sogna un ritorno al Barcellona, ma i parigini, al contrario, non avrebbero alcuna intenzione di cederlo ai blaugrana, dai quali lo hanno acquistato nell’estate del 2017.

PROPOSTE – Il Psg, nei giorni scorsi, avrebbe offerto il fuoriclasse a Manchester United, Real Madrid e Juventus. I Red Devils avrebbero subito rifiutato la proposta, mentre sia i blancos che i bianconeri non sarebbero soluzioni gradite a Neymar, che vuole solamente il Barça.