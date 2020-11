Dalla Spagna, il Real fiuta il colpo Mbappé: il francese si allontana dal PSG

Il mercato non si ferma mai. Nemmeno le ambizioni del Real Madrid sembrano conoscere limiti. I Blancos, infatti, stanno progettando nuovi e importanti movimenti per rinforzare la loro squadra. Del resto i risultati di questo avvio di stagione non sono all’altezza del blasone del club. Lecito attendersi un’importante risposta dalla dirigenza sul mercato per dimostrare che il ciclo vincente delle Merengues può ripartire velocemente.

IDEA

L’obiettivo numero uno resta Kylian Mbappé. Stavolta, secondo quanto riportato da AS, la trattativa sarebbe assolutamente più vicina all’esito positivo per il Real Madrid. Infatti l’attaccante francese sembrerebbe aver deciso di non rinnovare con il Paris Saint-Germain, preferendo trasferirsi a Madrid piuttosto che continuare con il club parigino il suo rapporto oltre il 2022, data della scadenza del contratto. Per questo motivo, ora il Real avrebbe margine d’azione per concludere l’assalto.