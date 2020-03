Dalla Spagna: il Real Madrid ad un passo da Van de Beek, ma Zidane ha detto no

Non è certo un mistero che Donny Van de Beek, centrocampista dell’Ajax, sia seguito da tempo dal Real Madrid. I blancos stanno infatti monitorando il giocatore ormai da molti mesi e, come riporta il Mundo Deportivo, sono stati più volte ad un passo dall’aggiudicarsene le prestazioni.

RETROSCENA – L’affare, tuttavia, non è mai andato in porto a causa dell’opposizione del tecnico delle merengues Zinedine Zidane, non convinto della bontà dell’operazione. Adesso i madrileni tenteranno un nuovo assalto la prossima estate, sperando che Zizou, stavolta, dia il benestare all’operazione.

