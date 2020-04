Dalla Spagna: il Real Madrid insegue Donnarumma

Clamorosa indiscrezione di mercato proveniente dalla Spagna. Secondo quanto raccolto da fichajes.net, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. L’azzurro, durante la prossima sessione di mercato, potrebbe infatti lasciare i rossoneri per cercare di compiere un salto di qualità nella sua carriera, con i blancos che avrebbero fiutato l’occasione per portare l’estremo difensore al Bernabeu. Il club di Florentino Perez, per assicurarsi le prestazioni del giocatore, sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro.

Donnnarumma difende i pali del Milan ormai dalla stagione 2015/2016, debuttando in Serie A all’età di soli 16 anni.

