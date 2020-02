Dalla Spagna, il Real Madrid pensa ad Haaland

Un impatto devastante, quello avuto da Erling Haaland in Germania. L’attaccante norvegese, acquistato durante il mese di gennaio dal Borussia Dortmund, che lo ha prelevato dal Salisburgo, ha già realizzato 12 reti nelle prime otto partite con la maglia dei tedeschi. Su di lui, non a caso, ha messo gli occhi anche il Real Madrid, che, come riporta AS, è alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione.

IDEA – I blancos sarebbero tentati dall’affare considerata anche la clausola rescissoria non eccesivamente elevata di Haaland: 75 milioni di euro. Una cifra che le merengues sarebbero ben disposti a spendere pur di arrivare ad uno dei giovani più interessanti sul panorama mondiale.

