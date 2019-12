Dalla Spagna, il Real Madrid piomba su Fabian Ruiz: il centrocampista rompe col Napoli

I malumori in casa Napoli potrebbero avere pesanti ripercussioni anche sul mercato. Ancora poche settimane all’apertura della sessione invernale delle trattative ma alcune ipotesi si fanno sempre più calde.

Se le questioni rinnovo che coinvolgono in modo particolare Mertens e Callejon continuano a tenere banco, un altro problema per il club di De Laurentiis potrebbe essere rappresentato dal Real Madrid. I blancos, come riporta Cadena Ser sono piombati pesantemente su Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo piace da tempo alla squadra di Zidane e al Barcellona e dalla Spagna filtra cauto ottimismo su quella che potrebbe essere un’importante operazione.

La posizione del Napoli è chiara: nessuna negoziazione. Ma dalla parte del calciatore, pare esserci l’idea opposta con Fabian Ruiz che non è intenzionato a rinnovare con gli azzurri. Il Real Madrid è convinto che prima o poi il giocatore vestirà la camiseta blanca e ha iniziato quello che sarà un lungo corteggiamento.