Dalla Spagna: il Real Madrid sogna Aubameyang

Anche il Real Madrid si aggiunge alla corsa per l’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Il giocatore, già seguito da Paris Saint-Germain e Barcellona, è infatti finito sul taccuino della dirigenza madrilena. A riportarlo sport.es, secondo cui le merengues sarebbero a caccia di un colpo di primo piano per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

ADDIO – Il giocatore gabonese, a Londra dal gennaio 2018 dopo le esperienze con le maglie di Digione, Lilla, Monaco, Saint-Etienne e Borussia Dortmund, avrebbe manifestato la volontà di lasciare i Gunners e sarebbe pronto a fare le valigie già in estate, emergenza Coronavirus permettendo.

