Dalla Spagna, il Real Madrid studia il colpaccio: occhi su De Bruyne

Le recenti dichiarazioni di Kevin De Bruyne stanno facendo preoccupare il Manchester City, con il belga che starebbe infatti valutando l’idea di cambiare aria. Pronto ad approfittare della situazione, come riporta il Mundo Deportivo, sarebbe il Real Madrid, che ha messo il giocatore in cima alla lista dei propri desideri. L’affare, al momento, sembrerebbe tuttavia impossibile, con i blancos che rimarrebbero però vigili sulla situazione, così da tentare l’assalto nel caso in cui tra De Bruyne ed il City dovesse arrivare la rottura definitiva.

Per De Bruyne, ai Citizens dal 2015, esperienze in passato anche con le maglie di Genk, Werder Brema, Chelsea e Wolfsburg.