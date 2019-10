Dalla Spagna: il Real Madrid su Haland

Nuovo obiettivo di mercato del Real Madrid. Come raccolto da AS, i blancos hanno messo nel mirino Erling Braut Haland, attaccante classe 2000 del Salisburgo. Il norvegese è stato protagonista di un avvio di stagione da favola, con diciotto reti messe a segno nelle prime undici partite ufficiali della stagione. Un rendimento che ha attirato su di lui l’interesse dei madrileni.

Il giocatore sarebbe visto come profilo ideale per rinforzare la rosa in ottica futura, con le merengues che potrebbero fare un tentativo già nei prossimi mesi. Per arrivare ad Haland, tuttavia, ci sarà da battere una fitta concorrenza.