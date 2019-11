Dalla Spagna: il Real rinuncia ad Eriksen e fa felice la Juventus

Non sarà al Real Madrid il futuro di Christian Eriksen. I blancos, secondo quanto raccolto da Don Balon, si sono infatti tirati fuori dalla corsa al centrocampista danese, che al termine della stagione vedrà scadere il proprio contratto con il Tottenham. Una mossa che fa felice le altre squadre interessate al giocatore, tra cui vi è anche la Juventus, che passerebbe così in pole positione per aggiudicarsene le prestazioni. Gli spagnoli avrebbero infatti deciso di puntare tutto su Paul Pogba, in uscita dal Manchester United.