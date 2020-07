Dalla Spagna, James può lasciare il Real: futuro in Italia per l’attaccante

Nel 2014 era stato l’acquisto più clamoroso messo a segno dal Real Madrid. James Rodriguez non è riuscito a mostrare fino in fondo il suo enorme potenziale nella sua avventura con i Blancos. In parte ha contribuito lo scarso feeling con Zinedine Zidane, che lo ha spinto ad accettare una stagione in prestito al Bayern Monaco, pur di trovare spazio e minutaggio. Difficilmente il suo futuro sarà ancora al Real: il giocatore sembra ormai destinato all’addio.

ITALIA

E il futuro di James Rodriguez potrebbe essere in Italia. Secondo quanto riportato da Don Balon, il Milan si sarebbe fatto avanti per convincere i Blancos a cedere il loro attaccante per una cifra attorno ai 30 milioni di euro. Inoltre i rossoneri sembrano intenzionati ad accollarsi l’oneroso ingaggio da 8 milioni a stagione che James percepisce a Madrid. Una cifra non indifferente, che finora ha sconsigliato ogni pretendente.