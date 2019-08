Dalla Spagna, James Rodriguez rilancio Napoli: diritto di riscatto aumentato

James Rodriguez al Napoli, la pista si riaccende improvvisamente. Il colombiano del Real Madrid non è mai sparito dai radar azzurri e fino alla fine del mercato la squadra di De Laurentiis e Ancelotti proverà a chiudere l’affare.

Dalla Spagna, il noto quotidiano AS, conferma che la società partenopea non ha mollato la pista che porta all’ex Bayern Monaco e, anzi, sarebbe pronta a migliorare l’offerta al Real Madrid per convincere i blancos a lasciar partire James Rodriguez.

Agosto sarà un mese bollente, non solo per le temperature estive ma per il calciomercato e le questioni sul fronte Madrid-Napoli. Secondo AS, infatti, il Napoli rimodulerà l’offerta al club di Florentino Perez portato a 35 milioni di euro la cifra per il riscatto del calciatore. La proposta è sempre la stessa: il prestito con diritto di riscatto ma la parte economica è più alta rispetto alla precedente offerta. Vedremo se il Real Madrid darà l’ok, ricordando che i blancos sono stati fino ad oggi irremovibili chiedendone 42.