Dalla Spagna: Joao Cancelo verso il Barcellona

Il futuro di Joao Cancelo potrebbe essere al Barcellona. A riportare la notizia Don Balon, secondo cui l’esterno portoghese potrebbe lasciare il Manchester City durante la prossima sessione di mercato. L’ex giocatore di Inter e Juventus non ha infatti convinto Pep Guardiola, pronto ad usarlo come pedina di scambio per arrivare a Nelson Semedo. Il difensore è infatti finito da tempo nel mirino dei Citizens e Joao Cancelo potrebbe essere la chiave giusta per permettere il suo arrivo in Inghilterra: il portoghese piace infatti ai blaugrana, con i due club pronti a mettere in piedi un clamoroso scambio di mercato.

