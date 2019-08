Dalla Spagna: Juve su Neymar, anche Dybala nella trattativa

Il mercato è sempre pronto ad infiammarsi. Mancano ancora due settimane al termine della sessione estiva ed è lecito attendersi ancora grandi sorprese. Una di queste potrebbe riguardare il futuro di Neymar. L’attaccante brasiliano è vicino all’addio al Paris Saint-Germain, anche se ancora non è chiaro dove giocherà nella prossima stagione. Un’indiscrezione clamorosa viene dalla Spagna: secondo quanto riportato da AS, sul fuoriclasse ex Barcellona ci sarebbe la Juventus. I bianconeri sarebbero pronti a sborsare 100 milioni ed il cartellino di Paulo Dybala. Il giocatore argentino potrebbe essere sacrificato per far spazio a Neymar, nonostante Maurizio Sarri lo abbia sempre indicato come uno degli incedibili.