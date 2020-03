Dalla Spagna, Juventus e Barcellona pronte al clamoroso scambio di mercato

Un clamoroso scambio di mercato, quello che potrebbe andare in porto la prossima estate tra Juventus e Barcellona. I bianconeri sono da tempo sulle orme del centrocampista Ivan Rakitic, considerato dai blaugrana non più essenziale al proprio progetto tecnico. I catalani, secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna e riportate da TV3, sarebbero disposti a cedere il giocatore al club di Agnelli in cambio di una contropartita.

SCAMBIO – Sul taccuino della dirigenza del Barcellona sarebbe finito Douglas Costa, che nel corso di questa stagione ha accusato più volte problemi fisici.