Dalla Spagna, Juventus e Dybala ai saluti: c’è Neymar al suo posto

Non è ancora tempo di pensare al mercato dato che c’è una stagione da portare a termine, ma in Spagna parlano già di quella che potrebbe diventare un’operazione shock che vedrebbe coinvolte tre potenze europee: Barcellona, Juventus e Paris Saint-Germain.

Don Balon, forse, esagera, ma parla di Messi, Dybala e Neymar dicendosi sicuro delle volontà dell’attaccante bianconero di andare al Barcellona e, allo stesso tempo, del desiderio dei blaugrana di eleggerlo come erede della Pulce. Un’affare che mettere anche la Juventus nella condizione di cercare un nuovo fuoriclasse. In tal senso, ecco il nome di Neymar. Il quotidiano online spiega come il brasiliano spera, in un certo senso, in una chiamata dei bianconeri. La cessione di Dybala potrebbe agevolare il tutto…

PER TUTTE LE NEWS DI GOSSIP CLICCA QUI