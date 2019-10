Dalla Spagna: Juventus in pressing per Rakitic

Senza sosta il mercato della Juventus. Malgrado l’ottimo avvio di stagione, con i bianconeri che guidano la classifica di Serie A dopo sette giornate, il club di Andrea Agnelli sta già pensando ai prossimi rinforzi da regalare al tecnico Maurizio Sarri. In particolare, la dirigenza sognerebbe un colpo da novanta per il centrocampo.

RAKITIC – Come raccolto da Marca, la Juventus vorrebbe infatti portare a Torino già a gennaio Ivan Rakitic, centrocampista attualmente in forza al Barcellona. Il croato ha fin qui trovato pochissimo spazio in stagione, con un suo addio ai blaugrana che si sta facendo di settimana in settimana sempre più probabile.