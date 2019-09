Dalla Spagna: Juventus, pazza idea Sancho. Pronti 150 milioni per il talento del Dortmund

La Juventus pensa a Jadon Sancho. Il 19enne, che milita nel Borussia Dortmund, è considerato insieme a Joao Felix e pochi altri una delle stelle nascenti del calcio internazionale. Sta dimostrando di essere fra i migliori al mondo già dalla scorsa stagione: dopo esser cresciuto nel Manchester City, con la prima maglia dei gialloneri ha totalizzato fin qui 17 gol e 29 assist in 62 partite. Secondo il giornale spagnolo Don Balon, specializzato in calciomercato, la Juventus sarebbe pronta ad offrire la cifra record di 150 milioni di euro per anticipare le offerte di Barcellona e Real Madrid, le altre due formazioni interessate all’ala destra inglese di origini trinidadiane. Poche ore fa lo stesso Sancho aveva parlato del proprio futuro affermando di vivere alla giornata e di non sapere nulla di particolare a riguardo.