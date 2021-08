Dalla Spagna: Juventus saluta Ronaldo che va al Psg e a Torino arriva Icardi

Dalla Spagna una voce di mercato pazzesca

Sembra profilarsi un pirotecnico finale di calciomercato se come si sussurra da Parigi Mbappé ha chiesto alla società di voler andare al Real Madrid subito sentendosi non più il calciatore simbolo del PSG. Se fosse così naturalmente si scatenerebbe un valzer di attaccanti. Dalla Spagna sono sicuri: il Psg prenderà Cristiano Ronaldo che troverebbe Messi e comporrebbe un attacco dei sogni. La Juve invece colmerebbe la lacuna in avanti con Mauro Icardi che al Psg non avrebbe più spazio. Una ipotesi di mercato che si è fatta in serata sempre più forte dopo che Mbappé ha rotto gli indugi chiedendo alla proprietà capitolina di andare da Ancelotti al Real.