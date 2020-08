Dalla Spagna, Juventus scatenata: pronti due colpi dal Real Madrid

La bruciante eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Lione ha lasciato il segno in casa Juventus. I bianconeri hanno cambiato allenatore, passando da Maurizio Sarri ad Andrea Pirlo. Ma la rivoluzione non sembra destinata a fermarsi qui e la Vecchia Signora potrebbe cambiare altre pedine in settori diversi tra loro.

IL RICHIAMO DI MADRID

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo “Don Balon”, la Juventus avrebbe individuato in due giocatori del Real Madrid gli innesti ideali. Il primo obiettivo è Isco, da tempo nel mirino della Vecchia Signora. Tuttavia il club torinese potrebbe anche lanciare l’assalto per Luka Jovic, talento ex Eintracht Francoforte mai del tutto esploso a Madrid. Si tratterebbe di due colpi che ricordano da vicino l’attacco vincente per strappare Cristiano Ronaldo ai Blancos nell’estate 2018. Lo scenario si ripeterà?