Dalla Spagna, Kalinic può tornare in Serie A: l’Atletico valuta la cessione

Nikola Kalinic sente nostalgia di Serie A. L’attaccante croato, infatti, è prossimo a lasciare l’Atletico Madrid dopo una sola stagione per fare ritorno in Italia, dove ha già giocato con le maglie di Fiorentina e Milan. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il giocatore avrebbe già in mano l’accordo con il nuovo club: si tratta della Roma. I giallorossi sono pronti ad accogliere Kalinic, ma ad una condizione. Prima, infatti, bisogna necessariamente vendere per fare cassa. Il principale indiziato a salutare per far posto all’ex Milan è Patrick Schick. Nelle prossime ore Roma e Atletico perfezioneranno l’accordo con cui concludere l’operazione.