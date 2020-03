Dalla Spagna, la bomba che spaventa l’Inter: deciso il futuro di Lautaro Martinez

In Spagna sono sicuri: Lautaro Martinez ha dato la sua parola al Barcellona. Accantonata. a quanto pare, la pista Real Madrid, la scelta è ricaduta su blaugrana e sulla possibilità di giocare con Messi. L’attaccante dell’Inter è da tempo nel mirino delle due big spagnole ma Sport non ha dubbi e nella prima pagina odierna titola: “Lautaro bloccato”.

Il Barcellona avrebbe fatto grandi passi in avanti per l’attaccante argentino tanto da essersi conquistata il ‘sì’ del giocatore. Il Toro, insostituibile insieme a Lukaku per Antonio Conte, potrebbe partire la prossima estate. Niente Real dunque per il classe 1997. Lautaro Martinez avrebbe scelto di vestire la maglia blaugrana… Inter permettendo.