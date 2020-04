Dalla Spagna, la Juventus trema: de Ligt osservatore interessato delle trattative con il Barcellona

Una stagione alla Juventus potrebbe bastare. Nonostante il grosso investimento per assicurarsi le sue prestazioni, Matthijs de Ligt sarebbe di nuovo al centro di rumors di mercato. Non è certo un segreto che la Vecchia Signora e il Barcellona stiano parlando di diversi calciatori: l’ultima idea è il possibile scambio a centrocampo.

Ma in questo scenario c’è chi, come il difensore olandese osserva con attenzione. Così tanta che dalla Spagna, ed in particolare Mundo Deportivo, dedica a de Ligt la prima pagina odierna mettendolo al centro di un possibile affare. Il Barcellona è sempre stato interessato a lui e, questa volta, lo stesso classe 1999 potrebbe pensare di dire la sua nel caso ci fosse l’opportunità di rientrare in qualche trattativa. L’estate scorsa ci fu il no ai bluagrana e il sì alla Juventus, ma chissà che qualcosa non possa già cambiare…