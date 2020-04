Dalla Spagna, la Juventus trema: l’Atletico Madrid punta il ‘Messi italiano’

La Juventus trema: l’Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino un talento bianconero. Secondo le voci che arrivano dalla Spagna, ed in particolare da Don Balon, Federico Bernardeschi sarebbe stato inserito nella lista dei possibili prossimi colpi di mercato.

Stando a quanto si apprende, il giocatore italiano sarebbe stato espressamente richiesto dal tecnico Simeone che ha grande stima del classe 1994 ex Fiorentina. Come scrivono in Spagna l’Atletico Madrid vorrebbe portare a sé il Messi italiano. Questa la definizione che Don Balon dà di Bernardeschi. Un grande attestato di fiducia che potrebbe anche indurre il giocatore a pensare alla possibile offerta dato anche lo scarso minutaggio avuto in questa stagione.