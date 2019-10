Dalla Spagna: l’Al Rayyan vuole Diego Costa

Si fa sempre più lontano da Madrid il futuro di Diego Costa. L’attaccante dell’Atletico, come raccolto da AS, è infatti corteggiato dall’Al Rayyan, club qatariota che nelle scorse settimane si è interessato, senza successo, al giocatore della Juventus Mario Mandzukic. Il centravanti dei Colchoneros sarebbe diventato l’obiettivo principale di mercato, con la dirigenza dell’AL Rayyan pronta ad offrire allo spagnolo un ricco contratto per aggiudicarsene le prestazioni già dal prossimo gennaio. Tuttavia l’Atletico, da quanto trapela, vorrebbe trattenere il calciatore almeno fino a fine stagione, facendo slittare una sua eventuale cessione solamente nell’estate 2020. Il tecnico Simeone, malgrado un avvio di stagione non certo esaltante da parte dell’attaccante, nutre infatti profonda stima per Diego Costa, considerandolo un elemento centrale nel suo progetto tecnico.