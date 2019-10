Dalla Spagna: l’Atletico Madrid vuole Cavani a gennaio

Un colpo di mercato già a gennaio. Questo il desiderio del tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone, che intende rafforzare ulteriormente la propria rosa. L’argentino, in particolare, vuole aumentare il potenziale offensivo della propria formazione, mettendo nel mirino un pezzo da novanta.

IDEA – Secondo quanto raccolto da AS, il Cholo avrebbe espressamente richiesto Edinson Cavani, attaccante del Paris Saint-Germain. L’uruguaiano andrà in scadenza di contratto al termine della stagione e, al momento, non sembra intenzionato a prolungare il proprio accordo con il club francese. Ecco così che l’Atletico è pronto a farsi sotto già a gennaio, studiando in queste settimane l’offerta da presentare ai parigini.