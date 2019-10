Dalla Spagna: Lewandowski vuole lasciare il Bayern Monaco

Robert Lewandowski vuole lasciare il Bayern Monaco. Questa la clamorosa notizia proveniente dalla Spagna, con Don Balon che sottolinea come l’attaccante polacco abbia espresso il desiderio di cambiare aria. Il centravanti vorrebbe infatti chiudere la propria carriera al Real Madrid, club che in passato lo ha già cercato più volte, e già durante la prossima estate sarebbe pronto a tutto pur di lasciare la Germania ed approdare in Spagna, dove il tecnico Zinedine Zidane lo accoglierebbe a braccia aperte.

Per Lewandowski, quella da poco cominciata, è la sesta stagione consecutiva al Bayern, club nel quale è approdato nel 2014 dopo l’esperienza al Borussia Dortmund.