Dalla Spagna: Liverpool insaziabile, pronto il colpo Sancho

Una stagione fin qui stellare, quella vissuta dal Liverpool. I Reds guidano la classifica di Premier League con ben 8 punti di vantaggio sul Leicester e 11 sul Manchester City, mentre in Champions sono in vetta nel proprio girone. Gli inglesi, tuttavia, sembrano non essere ancora sazi e, in questi giorni, sono molto attivi sul mercato.

IDEA – In particolare, secondo quanto raccolto da fichajes.net, il Liverpool avrebbe messo nel mirino il gioiello del Borussia Dortmund Jadon Sancho. L’attaccante inglese è seguito da numerosi club, ma i Reds sarebbero in pole position per aggiudicarsene le prestazioni nella prossima stagione.