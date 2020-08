Dalla Spagna: Messi-Barcellona, si continua ma a una condizione

La rifondazione in casa Barcellona può avere inizio. Il club catalano deve fare i conti con le macerie dell’8-2 rimediato dal Bayern Monaco in Champions League. Tanti sono i nomi dei possibili partenti. Non mancano nemmeno i rumors sulla possibile cessione di Leo Messi. La Pulce è uscita dal campo visibilmente frastornata. Il futuro resta un rebus.

CONDIZIONE

Secondo quanto riportato da Don Balon, però, la situazione sembrerebbe più delineata. Infatti il campione argentino avrebbe deciso di continuare con il Barcellona, accantonando così le voci di un suo approdo all’Inter grazie a Suning. Tuttavia ci dovrebbe essere una condizione imprescindibile: la cessione di Antoine Griezmann. Il rapporto con l’attaccante francese è ormai ai minimi termini.