Dalla Spagna, Messi verso l’addio: Koeman ha scelto chi lo sostituirà

Sembra sempre più vicina la separazione tra Leo Messi e il Barcellona. Il fuoriclasse argentino ha deciso di cambiare aria dopo tanti anni con i blaugrana. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, a partire dalla prossima squadra in cui andrebbe a giocare qualora il divorzio diventasse definitivo. In ogni caso sarà un problema per il club catalano riuscire a rimpiazzare un totem come la Pulce argentina.

SOSTITUTO

Tuttavia Ronald Koeman sembra avere qualche idea su come annullare il peso dell’addio di Messi. Infatti, secondo quanto riportato da Don Balon, il nuovo allenatore del Barça avrebbe già indicato il primo acquisto per il reparto avanzato. Si tratta di Memphis Depay. La stella del Lione, semifinalista in Champions League, può giocare come prima punta o come esterno alto. Ruoli che solitamente vengono occupati dallo stesso Messi. Inoltre Depay è già stato allenato da Koeman durante le convocazioni in Nazionale.