Dalla Spagna, Morata è già Colchoneros: l’Atletico Madrid avrebbe riscattato l’attaccante

Lo ha detto più volte e adesso è stato anche accontentato: Alvaro Morata rimarrà ancora all’Atletico Madrid. Dalla Spagna sono sicuri: i colchoneros avrebbero già riscattato il bomber dal Chelsea. In modo particolare, secondo le indiscrezioni riportate da AS, il centravanti ex anche della Juventus, sarebbe già diventato a tutti gli effetti un calciatore del club madrileno.

La società del patron Cerezo avrebbe esercitato l’opzione d’acquisto versando ben 55 milioni di euro nelle casse del Chelsea. Morata, autore fin qui di 15 gol stagionali, a giugno firmerà ufficialmente un triennale e rimarrà dunque alla corte di Diego Simeone che ha grande stima dell’attaccante voluto fortemente.