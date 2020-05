Dalla Spagna, Neymar esagera: no al Psg e sì al Barcellona

La Ligue 1 si è fermata, la Liga ancora no. Ma è già querelle tra Psg e Barcellona con Neymar ancora oggetto del contenzioso.

Dalla Spagna, ed in particolare Sport, non hanno dubbi: O’Ney vuole a tutti i costi fare ritorno in blaugrana. “Neymar, no al Psg e sì al Barça”, questo il titolo scelto dal periodico iberico nella prima pagina odierna. Si sottolinea come Neymar voglia tornare alla carica per fare pressione al club parigino e partire già questa estate. Il brasiliano starebbe facendo di tutto per creare problemi alla società francese, compresa la resistenza per abbassarsi l’ingaggio vista la crisi dovuta all’emergenza coronavirus. In attesa di capire se il torneo in Spagna riprenderà, sono già momenti caldi in ottica calciomercato.