Dalla Spagna: Neymar, futuro risolvibile in 48 ore. Decisivo un incontro di venerdì…

Abbiamo riportato questa mattina le parole del giornale spagnolo Sport sul fatto che il Real Madrid, per ottenere Neymar dal Paris Saint-Germain, offrirebbe anche Vinicius. Resta però in vantaggio il Barcellona, considerando che ieri – martedì 13 agosto – vi è stato un incontro a Parigi fra i rappresentanti del club blaugrana e quelli del club francese. Secondo il Mundo Deportivo, il futuro del brasiliano può scriversi nelle prossime 48 ore: venerdì, infatti, è previsto un altro summit, questa volta a Liverpool, con i presidenti delle due società interessate, Bartomeu e Al-Khelaifi (saranno nella città inglese per la riunione della ECA, European Club Association).

Il Barcellona però non ha possibilità di fornire la cifra richiesta dal Psg in contanti, anzi cerca sempre di inserire contropartite tecniche, come per esempio Philippe Coutinho. Invece, il Real Madrid avrebbe a disposizione 222 milioni di euro cash da fornire ai francesi, la stessa cifra che fu pagata nel 2017 per strapparlo al Barça. Per questo Al-Khelaifi spingerà per accettare la richiesta dei blancos, ma come sappiamo l’intrigo è complicato perché Neymar vorrebbe tornare a giocare al Camp Nou. In ogni caso, dopo l’incontro di venerdì vi saranno importanti novità.