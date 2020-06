Dalla Spagna, Neymar rifiuta il rinnovo col PSG: vuole solo il Barcellona

Quasi dodici mesi dopo, il rapporto tra Neymar e il Paris Saint-Germain torna a traballare. Ne è sicuro il Mundo Deportivo: secondo il quotidiano spagnolo, infatti, il fuoriclasse brasiliano avrebbe deciso di lasciare il club francese per tornare al Barcellona a tre anni di distanza dal suo traumatico addio. Il giornale catalano riporta che l’ex Santos avrebbe comunicato ai compagni più fidati la sua decisione di fare ritorno in Catalogna. Anche per questo motivo, Neymar avrebbe scelto di declinare l’offerta fatta dallo stesso PSG per rinnovare il suo contratto, prolungando il rapporto lavorativo che terminerebbe nel 2022. Il suo rifiuto sarebbe un modo per prendere tempo in attesa dell’offerta del Barcellona.