Dalla Spagna, non solo Mané: il Real Madrid mette nel mirino un altro big del Liverpool

Real Madrid scatenato in sede di mercato. I blancos, attualmente al secondo posto in Liga a due punti di distanza dal Barcellona capolista, si stanno guardando intorno per non farsi trovare impreparati nel caso di partenza di Karim Benzema. Oltre ad aver manifestato interesse per Sadio Mané, i galacticos hanno messo nel mirino un altro big del Liverpool.

SOGNO – Il Real, secondo quanto raccolto da fichajes.net, sarebbe rimasto impressionato dal rendimento tenuto nelle ultime stagioni da Roberto Firmino. Il brasiliano viene considerato dalla dirigenza madrilena uno degli attaccanti più forti attualmente in circolazione sul panorama mondiale.

