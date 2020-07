Dalla Spagna, nuova pista per Mandzukic: il Galatasaray lo vuole al posto di Falcao

Non solo la Premier League e l’Italia. Mario Mandzukic piace proprio a tutti. Il croato, svincolato dopo l’esperienza all’Al-Duhail, è nelle idee del Galatasaray che punta ad un centravanti esperto che possa prendere il posto del deludente Radamel Falcao, reduce da un’annata storta ricca anche di problemi fisici.

Mandzukic: ipotesi Galatasaray

L’indiscrezione arriva dalla Spagna dove AS scrive che per Mario Mandzukic sarebbe entrato nei radar del club di Istanbul. Il croato sta scaldando i motori per tornare in Europa e dopo i rumos che lo volevano di ritorno in Serie A o vicino a Germania e Inghilterra, ecco la pista turca. Il Galatasaray starebbe pensando proprio all’ex Juventus per rinforzare il reparto offensivo e tornare a lottare per il titolo. La società non sarebbe infatti soddisfatta del tutto delle prestazioni di Radamel Falcao (col quale si rumoreggia anche di una “guerra aperta”).

11 gol in 22 presenze non bastano, specie se rapportati a quasi un 50% di assenze in stagione. Ecco che Mandzukic, allora, sembra essere un profilo perfetto per i turchi. Dopo essersi liberato dall’Al-Duhail, il croato è pronto a tornare nel calcio che conta e Fatih Terim lo vedrebbe bene nel suo attacco. Per lui pronto un contratto da 3-4 milioni di euro l’anno.

