Dalla Spagna, nuova pretendente per Willian: si fa avanti l’Arsenal

Il futuro di Willian sarà lontano dal Chelsea. Il brasiliano, come da lui stesso ammesso in una recente intervista, non ha trovato l’accordo per prolungare il proprio contratto con i blues e, al termine della stagione, sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione. Nei suoi confronti hanno mostrato interesse già numerosi club, con la lista che, in queste ore, si sarebbe arricchita di una nuova pretendente.

ARSENAL – Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, Willian sarebbe infatti finito sul taccuino della dirigenza dell’Arsenal, con i Gunners che potrebbero avanzare presto un’offerta.

WILLIAN, L’AGENTE: “FUTURO? TANTE SPECULAZIONI, MA NON E’ IL MOMENTO GIUSTO PER PARLARE DI MERCATO”