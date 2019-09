Dalla Spagna, offerte dal Qatar per Mandzukic: la risposta del croato

L’esclusione dai convocati per la trasferta di Firenze potrebbe segnare l’addio di Mario Mandzukic alla Juventus. Il croato, infatti, non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri e così potrebbe cambiare squadra già a gennaio. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, sarebbe arrivata un’offerta proveniente dal Qatar all’attaccante. Si tratta dell’Al-Gharafa Sports Club. La squadra qatariota si sarebbe fatta avanti, ma Mandzukic, per il momento, avrebbe altri progetti. Su di lui ci sono anche club di Bundesliga e Premier League.