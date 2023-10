Dalla Spagna: “Osimhen prima alternativa a Mbappé per il Real Madrid”

A poche ore dalla partita contro il Real Madrid, una delle più importanti giocate a livello internazionale da Osimhen nella sua ancora giovane carriera, dalla Spagna rimbalza la notizia del gradimento che il presidente dei Blancos Florentino Perez nutre nei confronti del numero 9 azzurro.

Secondo quanto riportato da 'As', in particolare, Osimhen potrebbe diventare la prima scelta per l’attacco del Real nella prossima estate qualora non si concretizzasse l’agognato arrivo di Kylian Mbappé.

La storia del fuoriclasse francese è nota: vicino ad approdare a Madrid nelle ultime due estate, il campione del mondo 2018 ha poi preferito restare al PSG, prima rinnovando il contratto fino al 2024 e poi, nei mesi scorsi, accettando di rimanere in Francia a un anno dalla scadenza, dopo essere stato messo fuori rosa per qualche settimana.

Kylian diventerà lo svincolato più illustre della storia del calcio o rinnoverà ancora con il PSG? Di certo Perez non sta gradendo la situazione ed è altrettanto certo che il rendimento di Osimhen sia tenuto sotto osservazione da tempo alla Casa Blanca.

Dopo i flirt agostani con i club sauditi e il no del presidente De Laurentiis a una proposta da 140 milioni per il cartellino di Victor, a Madrid sono consapevoli che l’esborso per assicurarsi Osimhen dovrà essere ingente, sebbene nel prossimo giugno, allo stato attuale delle cose, Victor si troverebbe a soli 12 mesi dalla scadenza del contratto con il Napoli.

Gli exploit in maglia azzurra nella scorsa Serie A e nella scorsa Champions League, oltre che nel primo scorcio dell’attuale stagione, hanno trasformato Osimhen in uno dei centravanti più ambiti del mondo. Nella lista del Real, che dopo aver scelto per questa stagione di sostituire Benzema con Joselu si prepara a un grande colpo in attacco, c’era anche il nome di Harry Kane, approdato però al Bayern Monaco, club che prima di puntare sull’inglese aveva pensato proprio ad Osimhen.

Improbabile che i tedeschi lascino partire Kane, pertanto la lista di alternative a Mbappé per il Real, secondo 'As', rischia di ridursi a Victor e a Erling Haaland, ma anche il sogno di strappare il norvegese al Manchester City assomiglia a una missione impossibile.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.