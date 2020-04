Dalla Spagna, pazza idea Ancelotti: Bale e James Rodriguez all’Everton

Carlo Ancelotti sogna in grande per il suo Everton. Mentre il torneo è stato attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, il tecnico sta già pensando al futuro della sua squadra, studiando le mosse da operare sul mercato in estate. Secondo quanto raccolto da Marca, l’ex allenatore del Napoli avrebbe messo nel mirino due giocatori del Real Madrid.

DOPPIO COLPO – Ancelotti avrebbe infatti chiesto alla dirigenza del club di fare un tentativo per Gareth Bale e James Rodriguez, due veri e propri pupilli di Carletto, che avrebbe voluti averli alle sue dipendenze già durante la sua esperienza in Campania.

