Dalla Spagna, perdite pesanti per il PSG: il Real fiuta un possibile affare

Tempi duri anche per i paperoni. Tutti i top club stanno risentendo pesantemente delle conseguenze della pandemia sull’economia globale. Tra le società più danneggiate c’è anche il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il club parigino avrebbe subito perdite ingenti, addirittura pari a 200 milioni di euro. Una situazione drammatica, che potrebbe imporre ai francesi pesanti sacrifici e un possibile ridimensionamento.

AFFARE

Per un club in difficoltà ce n’è un altro pronto a colpire e ad arricchirsi. Si tratta del Real Madrid. Sempre secondo AS, infatti, i Blancos avrebbero pensato di farsi avanti per provare a strappare Kylian Mbappé proprio al PSG. Un ulteriore aiuto per gli spagnoli arriverebbe dall’eventuale calo del costo del cartellino dell’attaccante campione del mondo con la Francia nel 2018.