Dalla Spagna, Pjanic vicino al Barcellona: maxi scambio con la Juventus

Sembra tutto pronto per il trasferimento di Miralem Pjanic a Barcellona. Lo assicura il quotidiano catalano Sport. Secondo la fonte spagnola, infatti, il centrocampista bosniaco lascerebbe la Juventus insieme a Mattia De Sciglio per traslocare in blaugrana. Ai cartellini dei due giocatori si sommerebbero anche 25 milioni di euro in cambio del difensore Nelson Semedo. Un affare che muoverebbe dunque tre calciatori e farebbe felice il Barça, pronto a rinforzarsi tra difesa e centrocampo. La Juventus, dal canto suo, puntellerebbe la difesa con un giocatore esperto.