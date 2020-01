Dalla Spagna, Psg in pole position per Eriksen: pronta la maxi-offerta

E’ il Paris Saint-Germain il club in pole position per aggiudicarsi le prestazioni di Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione. A riportarlo è il portale fichajes.net, secondo il quale i parigini avrebbero preparato una maxi-offerta per il giocatore.

CONTRATTO – Il Psg avrebbe proposto al giocatore un contratto fino al 2025 ad un ingaggio di dodici milioni di euro a stagione. Una mossa che avrebbe permesso ai francesi di superare la fitta concorrenza per il centrocampista, seguito anche da Real Madrid, Manchester United, Juventus e Inter.

